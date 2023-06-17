Щоб гідно поховати Героїв: як пошуковці на Донеччині протягом 8 місяців збирали рештки бійців

Гуманітарна місія "На щиті" протягом 8 місяців збирала рештки 7 українських бійців, які потрапили у засідку на Донеччині. Під час окупації росіяни їздили по них важкою технікою, а згодом – змішали повністю з землею.

Українські військовослужбовці невпинно продовжують пошуки зниклих, аби сім'ї могли поховати їх гідно. Тіло одного з бійців досі не можуть знайти.

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Як проходять пошуки загиблих

Пошуки загиблих бійців проходять поблизу міста Святогірськ, що на Донеччині. Населений пункт вдалося деокупувати восени під час операції зі звільнення Харківської області. У так званому "Шервудському лісі" у Донецькій області українські захисники потрапили у засідку й загинули. Їхні рештки досі знаходять пошуковці.

Місія "На щиті" вже працювала у лісі 8 місяців тому, коли поблизу Святогірська ще точилися бої. Тоді вдалося зібрати рештки 7 тіл, і як вважали пошуковці, вони зібрали усі тіла. Проте згодом з'ясувалося, що бійців насправді було більше – 8 осіб.

Візуально ми їх зібрали, ми думали, що всіх зібрали, бо було 7 тіл, а виявилося, що одного немає, і ми йдемо з пошуковими собаками шукати ще одного,

– розповів керівник пошукової групи Андрій Чернявський.

У пошуковій операції також бере участь собака Ханна. Вона натренована на пошук живих людей під завалами й загиблих. Розшукати залишки загиблих Героїв дуже складно, адже ворог перемішав тіла загиблих із землею – росіяни їздили по них технікою. Проте пошуковці не зупиняються й продовжують невпинно збирати кістки.

Під час пошукової операції вдалося знайти рештки, проте у групі "На щиті" не пов'язують їх зі зниклим восьмим бійцем.

"Ми до того бійця, якого ми шукаємо, їх не прив'язуємо. Це можуть бути рештки одного чи рештки кількох", – наголосили пошуковці.

Побратими не полишають надії, що зниклий військовослужбовець може опинитися у полоні росіян. Боєць Сергій розповів, що у половині випадків безвісти зниклі стають у статус полонених.

Окрім кісток пошуковці також зібрали згорілий шолом, частину жетона та хрестик. Усі знахідки відправлять на експертизу, на якій встановлять, кому належать знайдені рештки.

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