Посил до наших татів і дідусів, – онлайн-магазин про свої набори "Зроблений в СРСР"
Джерело:24 канал
У Тернополі онлайн-магазин з одягом потрапив у скандал через шкарпетки "Зроблений в СРСР", які присвятили Дню захисників і захисниць. Компанія пояснила, чим керувалася при його створенні і заблокувала усіх, хто висловив обурення такій ідеї.
У коментарі 24 каналу онлайн-магазин nusho.shop заявив, що здивований реакцією людей в інтернеті. Свій принт вони начебто створили для старшого покоління, яке справді народилося у Союзі.
Нагадаємо "Зроблений в СРСР": популярний онлайн-магазин втрапив у скандал перед Днем захисника
"Поважайте думку інших"
Свою позицію магазин також продублював у пості із сумнозвісним набором шкарпеток і трусів. Там звернули увагу на "інших ваших земляків", яким, вочевидь, такий принт подобається.
Принт про СРСР несе посил до наших татів та дідусів, які і справді народились в цей час. І це факт. Для тих людей, кому не подобається цей принт – це ваше право, бо ми у вільній країні і важлива думка кожного українця. Але просимо вас поважати думки і інших ваших земляків,
– написав онлайн-магазин.
nusho.shop пообіцяли, що врахують побажання людей, яких зачепив принт про СРСР. Втім, уточнювальні питання вони відмовилися коментувати.
Негативні коментарі видалили, а користувачів – у бан
За два дні, доки на сторінці висить пост із набором "Зроблений у СРСР", користувачі залишили понад тисячу негативних коментарів. Люди писали, що це обурливо та цинічно. У мережі залишилися скриншоти таких реакцій.
Як користувачі реагували на подарунковий набір / Скриншот з телеграму "Новини.Live"
Втім, уже ввечері 9 жовтня коментарів залишилося лише 38 і усі з позитивним чи нейтральним змістом. Як пояснив онлайн-магазин: сам забанив усіх, хто "підняв політичні теми".
За нецензурні висказування в дописах, повідомленнях – ви отримуєте БАН
За образу наших покупців – ви також отримуєте БАН
За підняття політичних тем в коментарях, зокрема про СРСР – ви отримуєте вже такий звичний БАН,
– написали вони у коментарях.
Магазин почистив коментарі і пояснив чому / Скриншот 24 каналу
Тег #деньзащитникаотечества, до якого були претензії у користувачів, магазин не прибрав. У коментарі 24 каналу nusho.shop порадив перевірити, як багато українських магазинів за ним розміщує дописи.Нагадаємо! Верховна Рада 9 квітня 2015 року ухвалила пакет законів про декомунізацію. Вона полягає у позбавленні від наслідків комуністичної ідеології. Відтоді боротьба з радянським минулим стала частиною офіційної політики України. Звісно, згадки СРСР як такого не заборонені, але у подібних контекстах із принтами можуть розглядатися як ностальгійні.