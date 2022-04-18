Посилаються на японського "політолога": Росія поширює фейк про те, що війна вигідна США

Російська пропаганда поширила новий фейк. Цього разу вирішили звинуватити США. Мовляв, саме Вашингтону вигідна війна.

Найбільшу вигоду від війни в Україні буцімто має американський військово-промисловий комплекс. Про те, чому це фейк, пояснив радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко на брифінгу, інформує 24 канал.

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Російські пропагандисти посилаються на заяву японського політолога.

Згадки про цю особу можна знайти лише в російськомовному інтернеті. І це згадки лише цієї заяви, яка датована 18 квітня. Безліч репостів на російських пропагандистських ресурсах: Russia Today, Lenta.ru і так далі,

– повідомив Лещенко.

Перед тим пропагандисти про японського експерта не писали. Водночас в англомовному інтернеті Лещенко знайшов згадку японця у статті за 2019 рік. Там так званий політолог висловлює своє захоплення російською системою протиповітряної оборони С-400

Лещенко наголосив, що наявність таких двох контекстів вказує на те, що ця людина є вигідною для пропаганди держави-агресорки.

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