Посилена евакуація: 10 квітня жителі Луганщини можуть скористатися 9 евакуаційними поїздами

10 квітня 2022 , 08:14
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Джерело:

телеграм Сергія Гайдая

Луганська область перебуває під щільними обстрілами російських окупантів, через що звідти відбувається посилена евакуація. У неділю, 10-го квітня, люди можуть скористатися 9 евакуаційними поїздами.

Перелік евакуаційних поїздів у телеграмі опублікував глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він повідомив, що жителі Луганщини можуть скористатися 9 безкоштовними евакуаційними поїздами.

До теми Росіяни не дозволяють евакуювати жителів Луганщини, кожен день – як останній, – Гайдай

Евакуаційні поїзди зі сходу України

  • № 5501 Новозолотарівка – Лозова, відправлення із Новозолотарівки о 14:00;
  • № 46/45 Лозова – Ужгород, час відправлення уточнюється;
  • № 274/273 Слов'янськ – Львів, відправлення зі Слов'янська о 14:00;
  • № 138/137 Лозова – Хмельницький, час відправлення уточнюється;
  • № 142/141 Лозова – Львів, час відправлення уточнюється;
  • № 239/240 Покровськ – Тернопіль, відправлення із Покровська о 10:00;
  • № 235/236 Покровськ – Чернівці, відправлення із Покровська о 13:00;
  • № 241/242 Покровськ – Львів, відправлення із Покровська о 14:00;
  • № 233/234 Покровськ – Чоп, відправлення із Покровська о 16:30.

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Автор: Михайло Гема