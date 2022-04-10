Посилена евакуація: 10 квітня жителі Луганщини можуть скористатися 9 евакуаційними поїздами
10 квітня 2022 , 08:14Читать новость на русском
Джерело:телеграм Сергія Гайдая
Луганська область перебуває під щільними обстрілами російських окупантів, через що звідти відбувається посилена евакуація. У неділю, 10-го квітня, люди можуть скористатися 9 евакуаційними поїздами.
Перелік евакуаційних поїздів у телеграмі опублікував глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він повідомив, що жителі Луганщини можуть скористатися 9 безкоштовними евакуаційними поїздами.
До теми Росіяни не дозволяють евакуювати жителів Луганщини, кожен день – як останній, – Гайдай
Евакуаційні поїзди зі сходу України
- № 5501 Новозолотарівка – Лозова, відправлення із Новозолотарівки о 14:00;
- № 46/45 Лозова – Ужгород, час відправлення уточнюється;
- № 274/273 Слов'янськ – Львів, відправлення зі Слов'янська о 14:00;
- № 138/137 Лозова – Хмельницький, час відправлення уточнюється;
- № 142/141 Лозова – Львів, час відправлення уточнюється;
- № 239/240 Покровськ – Тернопіль, відправлення із Покровська о 10:00;
- № 235/236 Покровськ – Чернівці, відправлення із Покровська о 13:00;
- № 241/242 Покровськ – Львів, відправлення із Покровська о 14:00;
- № 233/234 Покровськ – Чоп, відправлення із Покровська о 16:30.
Це важливо – Велика битва за Донбас вже почалась де-факто, – Денисенко: дивіться відео