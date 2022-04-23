Посилення допомоги та санкції: Шмигаль зустрівся з радником Байдена Салліваном
Джерело:телеграм Дениса Шмигаля
Денис Шмигаль зустрівся з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном. Вони скоординували позиції сторін з ключових питань.
Про це прем'єр-міністр України повідомив у твітері.
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Зокрема, Шмигаль та Салліван обговорили посилення України в умовах війни, допомогу українцям та санкції.
Це ті напрямки, по яких спільно з партнерами будемо йти до перемоги,
– заявив Шмигаль.
Прем'єр-міністр України зустрівся з радником президента США / Фото з телеграму Шмигаля
Нагадаємо, що Денис Шмигаль у рамках робочого візиту у США вже провів зустрічі з Джо Байденом, очільником Пентагону Ллойдом Остіном, міністеркою фінансів Канади Христею Фріланд та держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
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