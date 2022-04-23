Посилення допомоги та санкції: Шмигаль зустрівся з радником Байдена Салліваном

23 квітня 2022 , 16:27
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Джерело:

телеграм Дениса Шмигаля

Денис Шмигаль зустрівся з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном. Вони скоординували позиції сторін з ключових питань.

Про це прем'єр-міністр України повідомив у твітері.

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Зокрема, Шмигаль та Салліван обговорили посилення України в умовах війни, допомогу українцям та санкції.

Це ті напрямки, по яких спільно з партнерами будемо йти до перемоги,
– заявив Шмигаль. 


Прем'єр-міністр України зустрівся з радником президента США / Фото з телеграму Шмигаля

Нагадаємо, що Денис Шмигаль у рамках робочого візиту у США вже провів зустрічі з Джо Байденом, очільником Пентагону Ллойдом Остіном, міністеркою фінансів Канади Христею Фріланд та держсекретарем США Ентоні Блінкеном. 

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Автор: Тетяна Кійовська