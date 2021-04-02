У Тернополі можуть посилити карантин: нові обмеження для ресторанів і магазинів

У Тернополі готують нові карантинні обмеження. Вони передусім будуть стосуватися закладів харчування. А з порушеннями в торгових центрах будуть боротися кількістю візків. Посилення карантину в Тернополі може розпочатися 12 квітня.

Ситуація з інфікуванням у місті – критична. Це обговорили на засіданні тернопільського штабу боротьби з коронавірусом. Однак посилення епідеміологічних обмежень може не відбутись, якщо захворюваність піде на спад.

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Що можуть змінити в роботі ресторанів

Кафе та ресторанам міста хочуть дозволити працювати лише на винос або ж обслуговувати гостей на літніх майданчиках.

Мер міста Сергій Надал запропонував правоохоронцям радикальніше боротися з порушеннями карантину в них. Він закликав поліцію робити перевірки в закладах спільно з держпродспоживслужбою та пресою. Також тернопільський міський голова згадав відео, де Нацгвардія виводить людей із ресторану.

Якщо наші підприємці не хочуть по-доброму, бо звикли, що їм легше сплатити штраф і працювати далі, то давайте виводити людей із закладів насильно,

– додав Надал.

Що зміниться в торгових центрах

Порушення часто фіксують у супермаркетах торгово-розважальних центрів. Для того, щоб туди не пускали занадто багато людей, у магазинах зменшать кількість візків для покупок. Їхня кількість має відповідати максимальному числу відвідувачів, яких можуть впустити з врахуванням дотримання соціальної дистанції

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Що говорили про заклади освіти

Всі учні 5 – 11 класів і професійних закладів освіти мають продовжити навчання в дистанційному режимі. Початкова школа (1 – 4 класи) продовжить вчитися стаціонарно.

Як готуються в медустановах

У Тернополі вирішили підготувати до приймання пацієнтів із коронавірусом 1 та 2 міські лікарні. Там переоблаштують ліжкомісця та збільшать кількість додаткових ліжок до 120. З них 60 будуть у лікарні швидкої допомоги, а інші 60 у кардіологічному відділенні.