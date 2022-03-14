Посилення ППО та ПРО – наш пріоритет, над яким працюємо цілодобово, – Резніков

Наразі Міністерство оборони України працює над забезпеченням української армії протиповітряною та протиракетною обороною.

Про це на своїй фейсбук-сторінці написав очільник міністерства Олексій Резніков, наголосивши, що влада працює цілодобово.

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Робота над посиленням ППО та ПРО триває

Посилення ППО та ПРО – це зараз головний пріоритет, ми працюємо цілодобово, щоб отримати відповідну допомогу чи придбати необхідну зброю.

Резніков відверто додав, що це непросто, адже не всі, хто ухвалює відповідні рішення, мають таку ж силу духу, як українські громадяни.

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