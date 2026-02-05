Ми забудемо про аероцілі: льотчик-інструктор сказав, як створити безпольотну зону на фронті

За ніч 3 лютого протиповітряна оборона Третього армійського корпусу збила 33 "Шахеди", які летіли у міста на сході України. На цьому прикладі можна розглянути, як потрібно створити фронтову ППО.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що мовиться про систему охорони периметра. Саме так має працювати армійська ППО у певному секторі.

Як створити безпольотну зону?

Наприклад, площа сектору становить 50 кілометрів. Її втримують не лише на землі, але й у повітрі, створюючи безпольотну зону. Ворогу не дають змоги просунутися ні на позиціях, ні у повітрі. Зрозуміло, що балістичні ракети літають на вищій висоті, але з аероцілями можна впоратися.

Армійська ППО у Третьому корпусі побудована правильно. На базі "Трійки" можна розширювати цей механізм на всю лінію фронту від Одеси до Білорусі. Щільна фронтова ППО може працювати, якщо армійські бригади наповнити додатковими засобами перехоплення,

– наголосив льотчик-інструктор.

Потрібно заводити у цю зону мобільні вогневі групи, по всій країні їх є тисячі. Вони мають входити до корпусів. Це серйозно посилить підрозділи людьми, які вже знають, що таке перехоплення, вміють працювати кулеметами, прицільними приладами.

"Якщо їх посилити дронами-перехоплювачами, ПЗРК малої дальності, тоді щільна фронтальна ППО у складі корпусів покриє майже всі 2 тисячі кілометрів фронту. Ми забудемо про аероцілі, залишиться лише одна проблема – балістика", – додав Роман Світан.

Боротися з балістикою можна тільки дзеркальними ударами. Нам потрібні власні засоби, які зможуть бити по Росії. Тут важлива робота з партнерами, зокрема з Великої Британії.

Як Україна покращує свою ППО?