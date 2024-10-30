Мають потужну зброю: в якій співпраці з Україною зацікавлена Південна Корея

У відповідь на розгортання військ КНДР в Україні Південна Корея та Київ посилять співпрацю. Сеул зацікавлений побачити реальний стан армії Північної Кореї, яка є їхнім головним ворогом.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло зауважив 24 Каналу, що Сеул хоче направити своїх інструкторів до України, фактично це розвідники. Також Південна Корея має потужний військово-промисловий комплекс.

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Початок більш тісної співпраці

Дмитро Жмайло зазначив, що КНДР досі залишається найголовнішим ворогом Південної Кореї. Зараз кожен другий снаряд, який летить в Україну, розроблений саме Пхеньяном. На щастя, це старі зразки 50-60-х років, які мають дуже великий відсоток браку.

Але ми знищуємо вогневий потенціал ворога, і зараз будемо знищувати його живу силу. Тому пряма зацікавленість Сеула – побачити, чого вартує північнокорейська армія в реальних боях, не в показових виступах, а саме в реальній високотехнологічній війні,

– підкреслив він.

На думку виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці, співпраця Києва та Сеула має бути ефективною. Перший запит від України на летальне озброєння був поданий ще у квітні 2022 року. Є сподівання, що обмін делегаціями призведе до практичних результатів.

"Сеул хоче направити своїх інструкторів до України, а по суті це розвідники, яким потрібно зібрати інформацію про реальний стан армії КНДР. Ми сподіваємося, що з ними прибуде і зброя. Тому що південнокорейський ВПК досить потужний та конкурує із західним", – сказав Жмайло.

Південна Корея має аналоги усіх зразків зброї та техніки, які має Україна. Зокрема, це танки К2, які вважаються конкурентами Leopard, самохідні артилерійські установки К9, які конкурують у світі з Panzerhaubitze 2000, реактивна система К239, яка хоч і має трошки меншу дальність, ніж HIMARS, але так само намагається з ними конкурувати.

Також на складах Південної Кореї є приблизно 200 тисяч дефіцитних для України снарядів калібру 105 міліметрів. Крім того, має радянську техніку, яку Росія передала на початку 2000-х років. Зокрема, мовиться про кількість до пів сотні танків Т-80 та понад пів сотні бойових броньованих машин БМП-3.

Навіть якщо ці машини не в дуже доброму стані, вони могли б стати донорами для існуючого нашого радянського, хоч і модернізованого парку техніки. Тому сподіваємося, що цей обмін – це лише початок більш тісної співпраці, яка посилить наші Сили оборони, – наголосив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем. Політики обговорили, зокрема, участь військ КНДР у війні проти України. Президенти домовилися посилити обмін розвідданим та експертизою, активізувати контакти на всіх рівнях, зокрема, найвищому. У межах цієї домовленості Україна та Республіка Корея найближчим часом обміняються делегаціями для координації дій.