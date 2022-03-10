Посилення угруповання ворога на Кримському напрямку: дані Генерального штабу ЗСУ
10 березня 2022 , 13:19Читать новость на русском
Генеральний штаб Збройних сил України опублікував оперативну інформацію щодо російського вторгнення.
Згідно з інформацією, на Кримському напрямку зафіксовано посилення угруповання противника.
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Мова йде про батальйонну тактичну групу зі складу 336-ї окремої бригади морської піхоти Балтійського флоту збройних сил РФ.
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Допис Генерального штабу ЗСУ
На Кримському напрямку зафіксовано посилення угруповання противника батальйонною тактичною групою зі складу 336-ї окремої бригади морської піхоти Балтійського флоту збройних сил РФ.