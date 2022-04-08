Посилюють розвідку, скупчують війська на кордоні, аналізують: Маляр про зміну тактики ворога

Після поразки в першій фазі війни, російські війська міняють тактику та готуються до наступної атаки, повідомляє 24 канал.

Протягом всієї війни буде загроза наступу військ РФ по всій території України. Зокрема, мова йде й про ракетні обстріли, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у прямому ефірі телеканалу Рада.

Читайте також: Нам потрібна мобілізація значної кількості людей, – Маляр

За її словами, ворог не полишає думки захопити значну частину території України, тому вдається до ескалації та зміни плану наступу.

По-перше, зараз російські війська перегруповують свої підрозділи. Тобто, те, що вони покинули Київську та Чернігівську області – це не їхня добра воля, а насправді ЗСУ позбавили їхні підрозділи боєздатності, внаслідок чого ті змушені були піти,

– уточнила Ганна Маляр.

Заступниця міністра оборони впевнена, що окупанти планують наступ, оскільки зараз відбувається відновлення їхніх підрозділів: і особовий склад, і техніка.

Ганна Маляр зауважила, що вороги збільшують кількість техніки вздовж кордону, посилюють розвідку та визначають нові напрямки наступу.

"В них була певна стратегія на початок війни, але оскільки вона не спрацювала, то зараз змушені в дуже короткі терміни змінювати свою тактику", – розповіла Маляр.

Російські військові зараз вираховують слабкі місця української оборони. Окупанти аналізують події, які відбулись за попередні 44 дні війни і намагаються підлаштуватися під війну з Україною.

Тому що вони не очікували саме такої оборони, оскільки вона була інтелектуальна швидше, ніж тільки силова. Вони зараз використовують будь-який час для того, щоб його затягнути і стати ще міцнішими. Ми з вами маємо усвідомлювати, що небезпека наступу існує,

– підсумувала вона.

Вас це може зацікавити – Війна може затягнутись на роки, – Бутусов: відео