Посівна у час війни: чого найбільше потребують українські фермери на аграрному фронті

За даними Української зернової асоціації, посівна кампанія стартувала вже у 21 регіоні. Попри війну, уряд сподівається, що цьогоріч вдасться засіяти 6 мільйонів гектарів земель.

Це 80% площі, яку обробляли минулого року. Деталі про посівну в Україні у час війни подали в аналітиці OLX Україна.

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Наразі Україна входить у п'ятірку найбільших у світі постачальників пшениці. Саме тому зрив посівної кампанії та ускладнення експорту вплине на ціну та запаси продовольства в усьому світі. Водночас, відповідно до прогнозів Української зернової асоціації, врожай цьогоріч буде достатнім.

Мовиться про 28 – 30 мільйонів тонн. Минулого року цей показник становив 33 мільйонів тонн.

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