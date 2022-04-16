Посівна кампанія розпочалась і триває в усіх областях України, – Зеленський

За словами президента Зеленського, посівна вже стартувала у всіх областях України. Раніше в Мінагрополітики казали, що виключенням була Луганщина.

Про це президент Зеленський розповів у своєму відеозверненні 15 квітня, інформує 24 канал. Він наголосив, що провів селекторну нараду з урядовцями.

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Про посівну президенту доповів голова Мінагрополітики

Зустріч була присвячена саме подоланню економічних проблем, які виникли під час воєнного стану.

Міністр аграрної політики та продовольства доповів, що посівна кампанія розпочалась і триває в усіх областях нашої держави, включно з Луганською та Донецькою,

– проінформував президент.

Також Зеленський зазначив, що чотири п'ятих від усіх українських підприємств уже повернулися до роботи на безпечній території. При цьому це зробили і підприємства важкої промисловості.

Президент подякував тим, хто зберіг робочі місця

Президент подякував тим підприємцям, які зберегли робочі місця та допомогли працевлаштуватись тим людям, які втратили роботу. Зеленський наголосив на позитиві: в Україні відновлюється транспортна система та з'являються хороші показники в торгівлі.

Радимо подивитись звернення президента Зеленського: