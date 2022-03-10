Посівна у регіонах без бойових дій, – Шмигаль назвав одне з головних завдань уряду

Успішна робота агропромислового комплексту та логістики ​ – невід'ємні складові перемоги України у війні, яку проти нас розв'яла Росія.

На цьому наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, одне з головних завдань уряду наразі – проведення посівної у тих регіонах, де немає активних бойових дій, пише 24 канал.

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Україну треба забезпечити продовольством

Глава уряду підкреслив, що пріоритет – це продовольчі культури. Тож наразі вже активізували роботу з аграріями, аби Україна була повністю забезпечена необхідною кількістю продовольства.

Має бути відновлена робота підприємств харчової промисловості у тих областях, які зараз знаходяться не на передовій,

– додав Шмигаль.

Й звернувся до бізнесу й закликав відновлювати виробництва й повертати людей на роботу там, де можливо. "Повертайте працівників. Держава так само виконує свою роботу", – додав він.

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