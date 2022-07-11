МЗС викликав посла Канади через рішення передати турбіну "Північного потоку"

Канада неочікувано вирішила послабити санкції, які партнери запровадили проти росії. Така позиція друзів вкрай здивувала не лише Україну.

З перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну Канада стала дуже потужним союзником нашої держави. Місцевий уряд один з перших не лише закликав ввести санкції, як показав приклад їх запровадження.

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Що сталося

Канада вирішила передати Німеччині відремонтовані турбіни компанії Siemens для "Північного потоку-1". Таким чином місцевий уряд вирішив допомогти Європі поповнити свої газові сховища для підтримання енергетичної безпеки. Такий обхід санкцій в Канаді вважають вимушеним кроком для короткострокової перспективи. Рішення Канади підтримали й у Сполучених Штатах Америки.

Натомість Україна переконана, що Канада піддалась на шантаж кремля, адже "газпром" може постачати достатньо газу й без цієї турбіни.

Виклик тимчасово повіреного у справах Канади

МЗС України запросило тимчасового повіреного у справах Канади в Україні. Йому висловили розчарування нашої країни рішенням уряду щодо передачі турбін Німеччині для "Північного потоку-1".

Також йому передали прохання до уряду Канади переглянути своє рішення, адже воно не лише підриває єдність Заходу, а й спонукає росію й надалі використовувати енергетику як метод шантажу Європи.

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