З "посланням" окупантам: у Дії вже з'явилося цифрове посвідчення єДокумент
11 березня 2022 , 07:51Читать новость на русском
Джерело:"РБК-Україна"
У застосунку Дія станом на 11 березня вже з'явилося цифрове посвідчення єДокумент. Ним можуть користуватися люди, які втратили свої документи через війну.
У єДокументі подана інформація про людину та її QR-код – він допоможе підтвердити особу. Також можна додати світлину.
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єДокумент визнаватимуть:
- органи державної влади;
- поліція;
- військові на блокпостах.
У рухомому рядку зазначено, що документ діє у воєнний час. А також – нагадують, куди варто йти російському військовому кораблю.
Документ діє у воєнний час. Слава Україні! Русський воєнний корабль іді на**й,
– мовиться у рядочку.
єДокумент / "РБК-Україна"
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