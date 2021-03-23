Посли G7 підтримали ОП щодо неприпустимості вандалізму під час мирних акцій, – Биков

Посли G7 підтримали позицію Офісу Президента України щодо неприпустимості провокацій та вандалізму під час мирних акцій, яку до них доніс голова ОП Андрій Єрмак під час зустрічі у понеділок.

Таку думку висловив політолог Сергій Биков на своїй сторінці у Facebook.

"Зеленський отримав від правоохоронців інформацію про те, що за провокаціями на Банковій стоять організації Порошенка. Президент вже доручив голові свого Офісу Єрмаку розібратися з провокаторами, які вандалізмом дискредитують мирні протести в Україні", – розповів він.

Блогер додав, що голова ОП Андрій Єрмак пояснив все послам G7 під час нещодавньої зустрічі.

Паралельно з цим Єрмак на вчорашній зустрічі розповів все послам G7 – і про провокаторів, які під час акції на підтримку Стерненка били вікна та паплюжили стіни Офісу Президента, і про їхню причетність до Порошенка,

– зазначив експерт.

Биков також підкреслив, що справа вандалізму під стінами ОП не закінчиться тільки розмовами.

"Розповідями справа не закінчилася – правоохоронці вже розслідують цю справу, а Єрмак за завданням Зеленського курує діалог з протестувальниками та розбирається в тому, хто спровокував конфлікт та радикалізував від початку мирну акцію", – пояснив він.

Блогер також зазначив, що посли G7 повністю підтримали дії ОП.

"Посли G7 такий розвиток подій схвалюють та підтримують ОП в тому, що мирні протести мають бути цивілізованими акціями, а не актами вандалізму. Єрмаку вдалося донести до Заходу, що радикалізація протесту була штучною та зробленою задля гарної картинки – в першу чергу, на телеканалах Порошенка", – підкреслив політолог.