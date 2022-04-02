Посли G7 пообіцяли працювати над економічним відновленням України

Через вторгнення Росії в Україну в уряді вже оцінили збитки нашої країни в 1 трильйон доларів. Допомогти відновлювати економіку нашої країни пообіцяли посли G7.

G7 використовуватиме свої ресурси, щоб Україна отримала економічну підтримку

Посли G7 заявили, що будуть координувати свої зусилля з міжнародними партнерами України задля підтримки економічного відновлення нашої країни.

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Також посли G7 наголосили на проведенні економічних та судових реформ в Україні після війни.

Група координуватиме свої зусилля з іншими міжнародними партнерами України з метою підтримки економічного відновлення та заохочення повернення України до її амбітного шляху економічних та судових реформ після війни,

– йдеться у повідомленні G7.

Посли зазначили, що "Групи семи" використовуватиме свої ресурси, "щоб допомогти Україні отримати гуманітарну та економічну підтримку".

Йдеться про підтримку, як для короткострокових потреб, так і для довгострокового розвитку.

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