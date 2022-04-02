Посли G7 пообіцяли працювати над економічним відновленням України
Джерело:твітер G7AmbReformUA
Через вторгнення Росії в Україну в уряді вже оцінили збитки нашої країни в 1 трильйон доларів. Допомогти відновлювати економіку нашої країни пообіцяли посли G7.
G7 використовуватиме свої ресурси, щоб Україна отримала економічну підтримку
Посли G7 заявили, що будуть координувати свої зусилля з міжнародними партнерами України задля підтримки економічного відновлення нашої країни.
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Також посли G7 наголосили на проведенні економічних та судових реформ в Україні після війни.
Група координуватиме свої зусилля з іншими міжнародними партнерами України з метою підтримки економічного відновлення та заохочення повернення України до її амбітного шляху економічних та судових реформ після війни,
– йдеться у повідомленні G7.
Посли зазначили, що "Групи семи" використовуватиме свої ресурси, "щоб допомогти Україні отримати гуманітарну та економічну підтримку".
Йдеться про підтримку, як для короткострокових потреб, так і для довгострокового розвитку.
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