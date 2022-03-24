Російські окупанти продовжують порушувати домовленості та обстрілювати зелені коридори. Ворог цілеспрямовано намагається створити гуманітарну катастрофу в Маріуполі, який постійно атакують ракетами.

Як розповіла Ірина Верещук, Україні дуже важко організувати гуманітарні коридори. Ворог порушує усі домовленості та обстрілює мирних жителів.

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Посли на чолі колони

Грецький міністр закордонних справ був готовий очолювати колону у Маріуполь. Як з'ясувалося, він не один наважився на такий вчинок.

Зверталися турецькі посли, дипломати інших країн, але нічого це не дало. Зараз вже люди можуть покинути Маріуполь на легкових автомобілях або пішки, дістатися Мангуша або Бердянська, а звідти вирушити у Запоріжжя,

– розповіла Верещук.

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