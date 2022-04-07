Посли ЄС схвалили нові санкції проти Росії, які містять ембарго на імпорт вугілля
Джерело:AP
В Євросоюзі схвалили нові санкції проти Росії. Серед обмежень – ембарго на імпорт вугілля.
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Нові санкції схвалили після оприлюднення доказів катувань і вбивств, які відбуваються в зонах бойових дій, зокрема на Київщині.
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Заборона на імпорт вугілля стане першими санкціями ЄС проти прибуткової енергетичної галузі Росії через вторгнення в Україну,
– повідомило джерело виданню.
Водночас офіційного оголошення про введення санкцій ще не було. Відповідну публікацію в журналі ЄС очікують вже завтра, 8 квітня.
Ембарго на імпорт вугілля значно "вдарить" по Росії
Заборону ЄС на імпорт вугілля оцінюють в 4 мільярди євро на рік. Крім того, у Євросоюзі обговорюють додаткові санкції, зокрема щодо імпорту нафти.
Пакет є дуже суттєвим і поширює санкції проти Росії на нові сектори та більшу кількість олігархів, а також посадовців, які пов'язані з пропагандою, військовою безпекою та високими технологіями,
– йдеться у повідомленні.
Що цьому передувало
В обід 7 квітня Європарламент підтримав резолюцію про заклик до повного і негайного ембарго на імпорт російських енергоносіїв: нафту, газ, вугілля та ядерне паливо.
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