Посли ЄС схвалили нові санкції проти Росії, які містять ембарго на імпорт вугілля

В Євросоюзі схвалили нові санкції проти Росії. Серед обмежень – ембарго на імпорт вугілля.

Звірства росіян стали причиною нових санкцій

Нові санкції схвалили після оприлюднення доказів катувань і вбивств, які відбуваються в зонах бойових дій, зокрема на Київщині.

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Заборона на імпорт вугілля стане першими санкціями ЄС проти прибуткової енергетичної галузі Росії через вторгнення в Україну,

– повідомило джерело виданню.

Водночас офіційного оголошення про введення санкцій ще не було. Відповідну публікацію в журналі ЄС очікують вже завтра, 8 квітня.

Ембарго на імпорт вугілля значно "вдарить" по Росії

Заборону ЄС на імпорт вугілля оцінюють в 4 мільярди євро на рік. Крім того, у Євросоюзі обговорюють додаткові санкції, зокрема щодо імпорту нафти.

Пакет є дуже суттєвим і поширює санкції проти Росії на нові сектори та більшу кількість олігархів, а також посадовців, які пов'язані з пропагандою, військовою безпекою та високими технологіями,

– йдеться у повідомленні.

Що цьому передувало

В обід 7 квітня Європарламент підтримав резолюцію про заклик до повного і негайного ембарго на імпорт російських енергоносіїв: нафту, газ, вугілля та ядерне паливо.

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