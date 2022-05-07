Посли ЄС зустрінуться 8 травня для узгодження нових санкцій проти Росії, – журналіст

Рікард Йозвяк – брюссельський кореспондент – повідомив, що посли ЄС зустрінуться у неділю, 8 травня, аби узгодити нові санкції проти Росії.

Ще 2 травня Йозвяк заявив, що Євросоюз має оголосити про новий пакет санкцій вже до 9 травня. Мовиться про обмеження для Росії та Білорусі.

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Посли ЄС зустрінуться завтра (неділя, 8 травня – 24 канал) опівдні, щоб (сподіваюся) узгодити 6-й пакет санкцій проти Росії,

– написав тепер Йозвяк.

Шостий пакет санкцій проти Росії від ЄС: останні новини

Жозеп Боррель – верховний представник ЄС із зовнішньої політики – 5 травня повідомив, що країни майже досягли згоди щодо нових санкцій проти Росії. Зокрема, у 6 пакеті санкцій очікують нафтового ембарго.

За даними Reuters, ЄС планує відмовитися від сирої нафти країни-агресорки упродовж 6 місяців. Від нафтопродуктів – до кінця 2022 року. Урсула фон дер Ляєн – очільниця Єврокомісії – наголосила, що Володимир Путін має заплатити високу ціну за свою жорстоку агресію.

Bloomberg повідомив, що від нафтового ембарго ЄС звільнив 3 країни. Мовиться про:

Угорщину;

Словаччину;

Чехію.

За даними ЗМІ, Угорщина та Словаччина мають відмовитися від російської нафти до кінця 2024 року. Чехія – до червня 2024 року.

Метт Сміт – провідний нафтовий аналітик Kpler – заявив, що після запровадження ембарго Росія скоротить видобуток нафти щонайменше на 20%. Це станеться вже упродовж року – двох.

Олена Зеркаль – радниця міністра енергетики – розповіла, що Міненерго України переконувало європейських колег, що не варто переоцінювати важливість російської нафти. Аби це стало можливим, до Німеччини привезли дослідження, які для України розробили світові компанії. Вони спеціалізуються на дослідженні саме ринків енергоносіїв.

"Ми оперували цифрами та фактами й переконували, що "священна корова", яка називається "російські енергоносії", може спокійно піти на фарш", – наголосила Зеркаль.

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