Посол Андрій Мельник озвучив головне очікування від візиту Олафа Шольца до Києва

Український посол у Німеччині Андрій Мельник закликав німецького канцлера Олафа Шольца взяти на себе далекосяжні зобов'язання щодо постачання зброї до України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі вранці в четвер, 16 червня, прибули до Києва з візитом. Український посол Андрій Мельник закликав німецького канцлера під час цієї поїздки взяти додаткові зобов'язання щодо поставок зброї.

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"Українці сподіваються, що візит канцлера Олафа Шольца матиме не лише символічне значення, а й стане проривним у піднесенні військової допомоги Німеччини на якісно новий рівень. Дуже важливо, щоб глава уряду Німеччини на власні очі бачив спустошення від російської агресії, розмовляв із жертвами війни, а також усвідомлював невідкладність того, чому Україну потрібно підтримувати в повну силу, набагато сильніше та більше, з важким озброєнням", – заявив Андрій Мельник.

Український посол зазначив, що в Києві сподіваються, що Шольц нарешті дасть зелене світло на запитувані 88 основних бойових танків Leopard 1 і 100 БМП Marder, які компанія Rheinmetall може поставити негайно.

Ми також закликаємо Олафа Шольца надати важке озброєння з запасів Бундесверу, яке не зменшить спроможність Німеччини захищатися. Ніщо не завадить Німеччині зробити значну частину власних 800 транспортних танків Fuchs, 325 танків Leopard 2 або 380 танків Marder для розгрому російських військ,

– заявив Мельник.

Хоча Україна потребує і значно більше озброєння, яке має Німеччина. В першу чергу те, яке стосується моря. Воно потрібно, щоб звільнити українські порти від російської блокади.

"Україні потрібні німецькі підводні човни, корвети, патрульні та бойові катери, щоб захистити довге узбережжя Чорного моря та ліквідувати морську перевагу Росії. Це також гарантує свободу судноплавства та продовольчу безпеку", – сказав Мельник.

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Візит Шольца, Макрона та Драгі до Києва: головне

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули до столиці України Києва у четвер вранці на спеціальному поїзді.

Головні теми обговорення лідерів країн – підтримка України у війні з Росією та бажання нашої держави вступити в ЄС.

Шольц, Макрон та Драгі прибули до Києва поїздом. Для цього вони відправилися до Польщі літаками, після чого пересіли в спеціальний поїзд, який вночі й вирушив до Києва. Авіапростір над нашою країною закритий.

Вони також разом поїхали до Ірпеня, щоб на власні очі побачити наслідки російської окупації.

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До них в Києві приєднався і президент Румунії Клаус Йоханніс, який прибув окремо.

Шольц, Макрон і Драгі представляють трійку найбільш густонаселених та економічно сильних країн ЄС. Усі три держави належать до G7, в якій об’єдналися демократичні економічні сили. Німеччина зараз очолює цю групу, а Франція головує в ЄС.

Шольц неодноразово піддавався критиці через занадто повільну підтримку Україні, а також блокуванні поставки важкого озброєння. Усі свої вчинки німецький канцлер пояснює небажанням зайвий раз дратувати російського диктатора Володимира Путіна.

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