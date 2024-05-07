Не визнаємо вибори легітимними: в Франції пояснили присутність свого посла на інавгурації Путіна
На "інавгурацію" російського диктатора Володимира Путіна прибув посол Франції. При цьому участь дипломата у цьому дійстві не означає, що Франція вважає обрання Путіна легітимним чи що визнає його.
Видання почилаєтьмя на джерело французької дипломатії. За словами чиновника, Франція розуміє і засуджеє репресії, в яких проходили ці вибори.
Дивіться також "Інавгурація" Путіна: хто приїде на шабаш російського диктатора, а хто його "продинамить"
"Францію на церемонії представлятиме наш посол в Росії. Нагадую, що Франція взяла до відома результати президентських виборів в Росії 18 березня, суворо засуджуючи контекст репресій, в якому вони проходили, позбавляючи виборців реального вибору", – зазначило джерело.
У нас є посольство в Москві
Також Франція засуджує організацію так званих виборів на незаконно тимчасово окупованих територіях України, адже це є порушенням міжнародного права та Статуту ООН.
Участь нашого посла не означає, що ми вважаємо обрання Путіна легітимним або що ми "визнаємо" його. Це означає лише те, що у нас є посольство в Москві,
— додало джерело.
Що цьому передувало
- Попередньо Reuters з посиланням на представників європейської та французької дипломатії повідомило, що на "інавгурації" в Росії Володимира Путіна 7 травня буде представник Франції.
- Чинний посол Франції в Росії – П'єр Леві.