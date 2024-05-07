Не визнаємо вибори легітимними: в Франції пояснили присутність свого посла на інавгурації Путіна

На "інавгурацію" російського диктатора Володимира Путіна прибув посол Франції. При цьому участь дипломата у цьому дійстві не означає, що Франція вважає обрання Путіна легітимним чи що визнає його.

Видання почилаєтьмя на джерело французької дипломатії. За словами чиновника, Франція розуміє і засуджеє репресії, в яких проходили ці вибори.

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"Францію на церемонії представлятиме наш посол в Росії. Нагадую, що Франція взяла до відома результати президентських виборів в Росії 18 березня, суворо засуджуючи контекст репресій, в якому вони проходили, позбавляючи виборців реального вибору", – зазначило джерело.

У нас є посольство в Москві

Також Франція засуджує організацію так званих виборів на незаконно тимчасово окупованих територіях України, адже це є порушенням міжнародного права та Статуту ООН.

Участь нашого посла не означає, що ми вважаємо обрання Путіна легітимним або що ми "визнаємо" його. Це означає лише те, що у нас є посольство в Москві,

— додало джерело.

Що цьому передувало