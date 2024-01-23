"Європа – наш спільний регіон": у Британії пояснили, чому для них важлива Україна

Велика Британія – відданий друг і союзник України. Її посол Мартін Гарріс розповів в інтерв'ю, чому наша держава важлива для Лондона.

Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс в інтерв'ю наголосив, що Україна – частина Європи. І у Лондоні чітко розуміють, що безпека Великої Британії пов'язана з безпекою у нашій країні, передає 24 Канал.

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Україна відповідає за безпеку Європи

Журналіст спитав Гарріса, чому ж Україна настільки важлива для Великої Британії. Посол наголосив, що ми – частина Європи і що ми відповідаємо за безпеку регіону.

По-перше, тому що ми (українці – 24 Канал) – європейці. Правда, що ми не в ЄС, але ми в Європі. Європа – наш спільний регіон. І ми маємо відповідати за безпеку Європи. Безумовно, на жаль, загроза безпеці Європи залишатиметься після перемоги. Ріші Сунак дуже-дуже чітко розуміє, що безпека України – безпека Великої Британії,

– наголосив Гарріс.

Він додав, що впевнений у перемозі України. Водночас наголосив, що неправильно, щоб іноземці казали, яким буде майбутнє України. Адже, за його словами, українці мають самі визначатися з тим, що буде далі.

Гарріс зазначив, що Велика Британія підтримує Формулу миру Володимира Зеленського, і що "Формула миру президента – наша політика".

І ми підтримуємо всі 10 пунктів плану миру президента, тому що це план миру. Він ґрунтується на Хартії ООН. І ми знаємо, що Хартія ООН це дуже важливо для безпеки України, для безпеки Великої Британії, для безпеки всього світу,

– наголосив Гарріс.

Він додав, що наразі відповідна ініціатива має дуже потужний рух. За словами посла, у Давосі можна було побачити 84 країни, які взяли участь у цій ініціативі.

Удари британською зброєю по Росії

Під час інтерв'ю Гарріс наголосив, що Велика Британія постачала Україні озброєння раніше, і надаватиме його надалі. Він також заявив, що пишається тим фактом, що його держава була першою з-поміж європейських, яка надала нашій країні летальну зброю.

Першими, зауважив він, були протитанкові ракети нового покоління. Пізніше нашій державі надали бойові танки та далекобійні ракети.

Його спитали про можливість використання британського озброєння на території Росії. Він зауважив, що це план дій винятково нашої держави.

Це стратегія України, це не стратегія Великої Британії та інших партнерів. Це саме України, яка має створити стратегію для перемоги,

– наголосив британський посол.

Він не заперечив нічого і не висловив жодної заборони. Але зауважив, що наразі британська зброя орієнтована саме на окуповані території нашої країни. І додав, що досягнення ЗСУ у Криму впродовж 2023 року мають дуже важливий стратегічний ефект.