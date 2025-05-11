Посолка Канади зробила символічне тату на підтримку України

На окупованих територіях України активно діє жіночий рух спротиву "Зла Мавка". Посолка Канади вирішила підтримати незламних українок.

Так, посолка Канади в Україні Наталка Цмоць зробила на руці татуювання із символікою "Злої Мавки". Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, передає 24 Канал.

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Жіночий спротив окупантам

Посолка Канади підтримала українок: дивіться фото

"На знак солідарності з жіночим опором на тимчасово окупованих територіях України – "Зла Мавка", – підписала фото дипломатка.

Рух відреагував на вчинок посолки. Він опублікував у соцмережі світлину з нею і написав наступне:

Це посол Канади в Україні Наталка Цмоць, і сьогодні вона зробила це тату в знак підтримки вас і ваших дій! Просто уявіть! Не слухайте нікого! Ваші дії дуже важливі, і ось так сильні жінки цього світу вас підтримують і вірять в вас!,

– йдеться у дописі.

Нагадаємо, що "Зла Мавка" – жіночий український ненасильницький рух опору, що виник в окупованому Мелітополі на початку 2023 року.