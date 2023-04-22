Посол Китаю має сумніви у суверенності колишніх країн СРСР: як відповіли у Литві та Естонії

Посол Китаю у Франції Лу Шайє 21 квітня відзначився сумнівною заявою. Він сказав, що колишні радянські республіки нібито не мають статусу в міжнародному праві.

Це він сказав під час інтерв'ю французькому телеканалу LCI. Шайє заявив, що колишні радянські республіки, якою також вважається Україна, "не мають ефективного статусу в міжнародному праві".

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Скандальна заява посла Китаю

"У міжнародному праві країни колишнього Радянського Союзу не мають чинного статусу, оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни", – сказав він.

Та це ще не все, Шайє також заявив, що питання приналежності Криму "неоднозначне".

Коли його прямо запитали, чи вважає він, що Кримський півострів був і залишається невід'ємною частиною України, китайський дипломат видав, що "це залежить від того, як ви сприймаєте проблему" і додав, що "це не так просто", а Крим "спочатку був російським".

Український дипломат Вадим Омельченко наголосив, що такі заяви сигналізують або про прогалини у знаннях, або про те, що Пекін лукавить, заявляючи про повагу до міжнародного права та суверенітету країн.

"Або є явні проблеми з географією. Або такі заяви суперечать позиції столиці Китаю "щодо зусиль щодо відновлення миру в Україні на основі міжнародного права та цілей і принципів Статуту ООН", – написав він.

Як реагують інші країни

Міністерство закордонних справ Естонії викликає посла Китаю через заяву китайського дипломата у Франції, який поставив під сумнів суверенітет пострадянських країн. Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

"Сумно, що представник Китайської Народної Республіки дотримується таких поглядів. Така позиція незрозуміла", – сказав він.

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс також відповів на скандальні заяви посла Китаю у Франції щодо "російського Криму" і статусу пострадянських держав у міжнародному праві.

Ландсбергіс пояснив, що у зв’язку з такими заявами, які озвучив китайський посол у Франції, держави Балтії не довіряють Китаю як "посереднику" у врегулюванні війни в Україні.

"Якщо комусь все ще цікаво, чому країни Балтії не довіряють Китаю як "посереднику в досягненні миру в Україні", то ось китайський посол, який стверджує, що Крим є російським, а кордони між нашими країнами не мають жодних правових підстав", – написав Ландсбергіс.