Чорногорія оголосила посла росії в країні персоною нон-грата

російські окупанти продовжують отримувати гучні ляпаси від міжнародної спільноти. Ніхто не хоче мати справу з окупантами, які розпочали криваву війну та геноцид у 21 столітті.

Цивілізований світ починає розуміти, що росіяни сприймають дипломатію виключно як прикриття для шпигування та скоєння інших злочинів. російські дипломати зовсім скоро будуть змушені шукати роботи виключно всередині росії, ізоляція якої посилюється з кожним днем.

Читайте також Ще 2 країни виступили за обмеження видачі шенгенських віз росіянам

російський посол у Чорногорії – персона нон-грата

МЗС Чорногорії повідомило про те, що оголосило російського посла владіслава маслєнікова персоною нон-грата. Таке рішення було прийняте на підставі того, що він здійснював діяльність, яка суперечить 9 статті Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

Ноту із рішенням та вимогою покинути Чорногорію впродовж 7 днів маслєнікову вручили 13 серпня. Відтак, йому доведеться повертатися у росію та насолоджувати відсутністю перспектив, безвихіддю та іншими яскравими враженнями, які йому може подарувати його країна.

Нагадаємо, країни ЄС починають активно виступати за те, щоб заборонити видавати туристичні шенгенські візи росіянам. Процедуру розпочала Естонія, її підтримали країни Балтії та Данія. Окрім того, Чехія заявила, що буде просувати обговорення цього кроку країнами ЄС вже в серпні, адже це має бути спільне рішення: візи для росіян бодай від однієї країни відкриють громадянам країни-окупанта двері до всього ЄС.

Дивіться також – терорист Гіркін намагався прорватися на фронт, навіть збрив вуса: відео