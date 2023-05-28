"Ми ще серйозно не воюємо": посол Росії влаштував істерику через правду про війну в Україні

Представникам країни-окупантки настільки не подобається хід бойових дій в Україні, що вони готові влаштовувати істерики прямо на камеру. Зокрема, посол Росії у Великій Британії Андрій Келін настільки розлютився за правду щодо війни, що накинувся на журналістку.

Під час інтерв'ю у програмі "Неділя з Лаурою Кенссберг" на BBC у відповідь на жорсткі запитання він пригрозив припинити розмову. І взагалі кинув традиційне: "Росія ще всерйоз не воює".

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Незручна правда дуже дошкуляє

Так, Андрію Келіну дуже не сподобалися незручні запитання Кенссберг про воєнні злочини на території України. На питання про удар по пологовому будинку в Маріуполі та замовчування інших злочинів посол заспівав традиційної "8 років бомбили Донбас", що, звісно ж, на думку ставленика Кремля, є "злочином української армії".

Ба більше, не забув він нагадати й про те, що Росія нібито в Україні захищає землі, які знаходяться під її контролем, і допомагає там росіянам. Ба більше, країна-окупантка, за його твердженням, відбудовує Донбас. При цьому Келін дуже зручно забув згадати, що саме його країна перетворила квітучі міста у те, що треба будувати наново. Та й взагалі, як знищення в порох цілих міст співіснує з таким "захистом", звісно ж, він не розповів.

Тож журналістка вказала й на брехню посла. Зокрема, вона підсвітила і те, як чиновник висвітлює уже спростовані факти, і те, як він ухиляється від прямих питань.

Під час розмови з вами сьогодні вдень ви із задоволенням повторюєте твердження, які були спростовані, із задоволенням намагаєтеся ухилитися від відповідей на запитання, із задоволенням вводите в оману нашу аудиторію щодо правди. Можливо, ви навіть брешете собі про те, що відбувається насправді,

– сказала вона.

Однак посол не був готовий до такої "холодної ванни", тож образився, про що заявив прямо. Келін підкреслив, "що якщо ви ще раз спробуєте мене образити, ми просто припинимо це інтерв'ю".

"Росія ще всерйоз не воює" і взагалі – "переможе Україну"

Також під час розмови з журналісткою посол в істериці заявив, що Росія нібито всерйоз ще не починала воювати. І взагалі насправді у ядерної держави, що "в 16 разів більша за Україну" ще є "величезні ресурси". Тож на думку посла у Великій Британії, армія "великої та могутньої" врешті таки переможе нашу державу.

І це при тому, що російські "три дні" тривають понад рік, на параді до так званого Дня перемоги демонструється лише один танк з "допотопних часів", а солдатів, яких використовують як розхідний матеріал, набирають по тюрмах.

Звісно, на цьому у своїй істериці посол зупинитися не зміг. Він звинуватив партнера України у тому, що вона своєю військовою допомогою лише нібито сприяє ескалації 15-місячного "конфлікту". Ба більше, зі сміхом згадав слова міністра оборони Німеччини, що після постачання озброєння війна може "припинитися післязавтра".

Звісно, Росії б дуже було вигідно, якби світ закрив очі, поки вона безкарно винищуватиме цілу націю, що не погодилася мовчки стати на коліна.

Не забув Келін розповісти й про бачення російського "миру", який на умовах Росії готові підписати хоч завтра. За його абсурдними заявами, для його втілення саме Україна не повинна загрожувати Росії, а не навпаки. А також у світі більше не повинні "дискримінувати" російських окупантів.

Для нас важливі дві речі. Щоб Україна не становила загрози для Росії – це перше. І друге, щоб до росіян і українців ставилися як до решти країн світу. Як до французів ставляться в Бельгії або до італійців чи німців у Швейцарії, а не по-особливому. Ми не можемо терпіти дискримінації. Це грубе порушення декларації прав людини та всіх інших документів,

– заявив Андрій Келін.

І це при тому, що саме росіяни за вказівкою Кремля прийшли вбивати, грабувати та гвалтувати сусідній народ. Звісно, роздумуючи над питанням дискримінації посол дуже зручно згадав про міжнародне законодавство. Про яке, втім, так же зручно забуває, коли мовиться про злочини його країни в нашій державі.