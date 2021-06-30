Слава Україні, – посол Швеції привітав Україну з сенсаційною перемогою

Посол Швеції в Україні відреагував на перемогу української збірної в історичному матчі 1/8. Він привітав збірну України традиційним гаслом "Слава Україні!".

Надзвичайний і повноважний посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг написав привітання у своєму твітері.

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Він додав гасла, через які російська збірна подавала на Україну скаргу: "Слава Україні! Героям слава!". До допису він додав емодзі з українськими прапорами.

Реакція на перемогу України у матчі з Швецією

Президент України експресивно написав, що на полі відбувалася справжня заруба, а хлопці виступили справжніми бійцями. Він зазначив, на полі не було команди "ви", серця українців билися в унісон і утворили 40-мільйонне "ми".

Андрій Шевченко теж емоційно зреагував на перемогу своїх підопічних: він заявив, що гравці заслужили своєю відданістю любов українців.

В 1/4 фіналу Євро-2020 збірна України зіграє з Англією. Поєдинок відбудеться 3 липня у Римі та розпочнеться о 22:00.

Україна сенсаційно перемогла Швецію з рахунком 2:1. Здолати шведів вдалося у екстратаймі.