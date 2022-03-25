Посол США закликав Мексику стати на бік України в боротьбі з Росією

Посол США закликав Мексику стати на бік України у війні, яку проти неї розв'язала Росія. Наразі Мехіко намагалось зберегти нейтральну позицію.

Звернення посла США з'явилось через день після того, як своє зробив дипломат держави-агресорки. Він закликав Мексику "кинути виклик дядькові Сему".

Тим часом СОТ відмовилася прийняти Білорусь до своїх лав

Цього ніколи не станеться, – посол США

Російський посол був тут учора, створюючи багато шуму про те, що Мексика і Росія такі близькі. Цього, вибачте, ніколи не може статися. Цього ніколи не станеться,

– сказав посол США Кен Салазар у нижній палаті Конгресу Мексики.

Салазар запевнив, що і Мексика, і США повинні бути солідарними з Україною та виступити проти Росії. Дипломат нагадав, що під час Другої світової війни і Мехіко, і Вашингтон рішуче були проти Гітлер.

Мексика намагається зберегти нейтралітет

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор намагається зберігати нейтралітет у війні. Мексика підтримала під час голосування в ООН виведення військ Росії з України, проте критикувала надання Києву зброї.

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Раніше цього місяця посол України в Мексиці Оксана Драмарецька закликала мексиканських законодавців підтримати міжнародні санкції та інші спроби ізоляції Росії.