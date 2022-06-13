Посол України в Німеччині поділився очікуваннями від візиту Шольца до Києва

Андрій Мельник розповів, що анонси від Олафа Шольца не допоможуть нам у війні з Росією. Натомість Україні потрібні чіткі дати щодо постачання зброї.

Відповідну заяву Андрій Мельник зробив у коментарі іноземним ЗМІ. Також він запевнив, що Україна також чекає на сигнал щодо надання кандидатства в ЄС.

Зауважте Шольц разом із Макроном планують у червні відвідати Київ, – ЗМІ

Український посол пояснив, чого чекає від візиту Шольца

Сподіваємось, під час свого візиту до Києва канцлер нарешті дотримається обіцянок Німеччини щодо постачання зброї та вступу України до ЄС,

– пояснив Андрій Мельник.

Український посол в Німеччині зауважив, що самі тільки анонси щодо постачання зброї не допоможуть нам у війні проти Росії. Саме тому Україна очікує від канцлера конкретних дат щодо прибуття зброї.

Мельник зауважив, що виконання обіцянок актуальне, враховуючи, що вони були дані місяці тому. Зокрема дипломат пригадав, що Україна потребує:

важкого озброєння, як гаубиці Panzerhaubitze 2000;

а також зенітних самохідних артилерійських установок Gepard.

Ба більше, Андрій Мельник пригадав, що бойовий дух українців значно підняв би сигнал Німеччини, Франції та Італії щодо того, що Україна може стати кандидатом на вступ до ЄС.

Окрім того, такий сигнал чітко б показав Росії, що Євросоюз одностайно підтримує вільну Україну.

Коротко про ймовірний візит політиків в Україну

12 червня ЗМІ повідомили, що Еммануель Макрон, Олаф Шольц перед самітом "Великої сімки" відвідають Україну. Мовиться про те, що візит політики запланували на кінець червня.

Зокрема, за даними преси, до Києва прибудуть разом три високопосадовці – канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.

Попередньо відомо, що Макрон планував відвідати Україну тільки після парламентських виборів, перший тур яких вже відбувся. Натомість Олаф Шольц говорив, що для візиту йому потрібна вагома причина.

Попередньо ЗМІ писали, що цією поїздкою лідери країн хочуть виразити європейську єдність.

Варто пригадати, що Олаф Шольц не один раз обіцяв Україні зброю, проте досі ніяк її не може надати. Зокрема 8 червня іноземні ЗМІ писали, що такі заяви Німеччини викликають стурбованість. Греки навіть назвали процес "цирком" та знущанням з України.

Сам Шольц заявив, що нібито Німеччина зброю надає, однак жодних даних про це немає. Натомість канцлер Німеччини виступив за те, що "діалог з Росією потрібно підтримувати".

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