Посол України відхилив запрошення Штайнмаєра на "концерт солідарності", де будуть росіяни

11:36

Федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр разом із першою леді Елькою Бюденбендер запросили посла України Андрія Мельника на концерт "За свободу та мир", де виступатимуть лише росіяни. Мета концерту - показати солідарність з Україною, проте жодного українця у виступах не вказано, і немає жодної згадки про Україну.