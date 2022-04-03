Посол України закинув Штайнмаєру підтримку ідеї Путіна про "неіснуючий український народ"

Посол України Андрій Мельник вважає, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр поділяє ідеї Путіна про "неіснуючий український народ". Мельник звинуватив Штайнмаєра в інтерв'ю Tagesspiegel.

За словами Мельника, президент Німеччини не вважає, що українці – це окремий від Росії народ. Також Посол підкреслив, що Німеччина досі має багато зв'язків з Росією.

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Мельник заявив, що Путін упевнений в неіснуванні українського народу та намагається запевнити в цьому інших – стверджує про те, що немає української мови, культури, і, відповідно, держави.

Здається, Штайнмаєр поділяє ідею про те, що українці насправді не є суб'єктами,

– сказав Посол в інтерв'ю.

Мельник наголосив, що Німеччина продовжує вести справи з країною-агресором, а також залежить від російських газу, нафти та вугілля. Зокрема, за словами Посла, сам Штайнмаєр доклався до цього – спочатку на посаді голови канцелярії, а потім і міністра закордонних справ.

Згадав Мельник і радника канцлера Німеччини Олафа Шольца із зовнішньої політики Йенса Пльотнера, який також, за словами Посла, належить до проросійської ланки в Німеччині. Також Мельник звернув увагу на діяльність держсекретаря в МЗС Німеччини Андреаса Міхаеліса.

Штайнмаєр десятиліттями створював павутину контактів з Росією. До неї залучено безліч людей, які зараз відповідають на світлофорах,

– зазначив він.

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