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22:53, 26 червня
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Посол Швейцарії став винуватцем ДТП за участю трьох машин на Львівщині

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Напередодні у Кам'янка-Бузькому районі Львівської області у аварію за участю трьох автомобілів потрапив Посол Швейцарії в Україні Гійом Шойрер. Сам дипломат не постраждав, натомість легких травм зазанала його пасажирка.

Як написав у мережі користувач Віталій Смирнов, Гійом Шойрер був за кермом автомобіля Volvo. Також у ДТП взяли участь легковик Chery Amulet і мікроавтобус Volkswagen Transporter.

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"Тілесні ушкодження – у водія Volkswagen, пасажирів Chery, у пасажирки Вольво. Попередньо травми у в всіх є легкими. Посол – цілий. Усі були тверезими. Машини побито. Хто винен і що саме зробив, встановлюється", – сповістив він.

Посол, Швейцарія, ДТП, Львів, Шойрер

Додамо, що інформацію про інцидент уже підтвердили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, однак, чи саме посол Швейцарії був учасником ДТП, не вказується.

"27 червня о 19:20 на 507 кілометрі автодороги Київ – Чоп у Кам’янка - Бузькому районі неподалік села Дідилів водій (громадянин Швейцарії), 1963 року народження, керуючи автомобілем Volvo СХ60, рухаючись з міста Київ в напрямку до Львова, виїхав на смугу зустрічного руху де здійснив зіткнення з автомобілем Volkswagen Т4 під керуванням жителя села Гаї-Дітковецькі Бродівського району, 1975 року народження, та Chery Amulet під керуванням жителя Львова, 1965 року народження. Обставини події встановлюються", – розповіли в обладміністрації.

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Крім того, у ЛОДА додали, що внаслідок ДТП отримали травми три водії та три пасажири:

– пасажир автомобіля Volvo, 1969 року народження, проживає у Києві, госпіталізована в першу хірургію лікарні швидкої допомоги міста Львова;

– водій автомобіля Volkswagen Т4, госпіталізований в Буську центральну району лікарню;

– пасажирка автомобіля Chery, 1969 року народження, проживає у Львові, після огляду та надання медичної допомоги її відпустили додому;

– пасажирка автомобіля Chery, 2007 року народження, проживає у Львові, після огляду та надання медичної допомоги її відпустили додому;

– водій автомобіля Volvo, після огляду та надання медичної допомоги в МТП-3 його відпустили додому;

– водій автомобіля Chery, після огляду та надання медичної допомоги в МТП-3 його відпустили додому.

Нагадаємо, нещодавно депутат Запорізької обласної ради Ярослав Гришин скоїв наїзд на молодого чоловіка, внаслідок чого той загинув.

Теги: Новини України Новини Львова Аварії та ДТП Швейцарія Фотоновини
Джерело: 24 канал
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