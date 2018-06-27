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22:53, 26 червня
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На Тернопільщині сталася смертельна ДТП: моторошне фото

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На Тернопільщині у моторошній ДТП загинули дві жінки
На Тернопільщині у моторошній ДТП загинули дві жінки / Фото з відкритих джерел

27 червня о 17:30 поблизу села Озерна Зборівського району трапилася жахлива аварія, у результаті якої загинули дві жінки, а дитину доправили до лікарні у важкому стані.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

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Аварія за участю легкового автомобіля та вантажівки сталася на трасі Тернопіль-Рава Руська.

За попередніми даними, водій Nisan виїхала на смугу зустрічного руху та врізалася у ГАЗ 66, який належить Збройним силам України. На момент аварії у салоні іномарки перебувало дві жінки та дитина. У вантажівці двоє військових в кабіні і двоє в буді,
– йдеться у повідомленні.

У результаті удару дві жінки загинули на місці, а п’ятирічну дитину у важкому стані госпіталізували.

Окрім того, один солдат звернувся до медзакладу з переломом ключиці, а інших військових оглянули лікарі.

Наразі правоохоронці встановлюють причину виїзду легковика на смугу зустрічного руху. Триває слідство.


На Тернопільщині сталася смертельна аварія

Теги: Новини України Аварії та ДТП Тернопіль Жертви Діти Поліція
Джерело: 24 Канал
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