На Тернопільщині сталася смертельна ДТП: моторошне фото
27 червня о 17:30 поблизу села Озерна Зборівського району трапилася жахлива аварія, у результаті якої загинули дві жінки, а дитину доправили до лікарні у важкому стані.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.
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Аварія за участю легкового автомобіля та вантажівки сталася на трасі Тернопіль-Рава Руська.
За попередніми даними, водій Nisan виїхала на смугу зустрічного руху та врізалася у ГАЗ 66, який належить Збройним силам України. На момент аварії у салоні іномарки перебувало дві жінки та дитина. У вантажівці двоє військових в кабіні і двоє в буді,
– йдеться у повідомленні.
У результаті удару дві жінки загинули на місці, а п’ятирічну дитину у важкому стані госпіталізували.
Окрім того, один солдат звернувся до медзакладу з переломом ключиці, а інших військових оглянули лікарі.
Наразі правоохоронці встановлюють причину виїзду легковика на смугу зустрічного руху. Триває слідство.
На Тернопільщині сталася смертельна аварія