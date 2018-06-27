На Тернопольщине произошло смертельное ДТП: жуткое фото
27 июня в 17:30 вблизи села Озерная Зборовского района произошла ужасная авария, в результате которой погибли две женщины, а ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.
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Авария с участием легкового автомобиля и грузовика произошло на трассе Тернополь-Рава Русская.
По предварительным данным, водитель Nisan выехала на полосу встречного движения и врезалась в ГАЗ-66, принадлежащий Вооруженным силам Украины. На момент аварии в салоне иномарки находились две женщины и ребенок. В грузовике двое военнослужащих в кабине и двое в будке,
– говорится в сообщении.
В результате удара две женщины погибли на месте, а пятилетнего ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали.
Кроме того, один солдат обратился в медучреждение с переломом ключицы, а других военных осмотрели врачи.
Сейчас правоохранители устанавливают причину выезда легковушки на полосу встречного движения. Продолжается следствие.
На Тернопольщине произошла смертельная авария