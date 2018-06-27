На Тернопольщине произошло смертельное ДТП: жуткое фото

27 июня в 17:30 вблизи села Озерная Зборовского района произошла ужасная авария, в результате которой погибли две женщины, а ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

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Авария с участием легкового автомобиля и грузовика произошло на трассе Тернополь-Рава Русская.

По предварительным данным, водитель Nisan выехала на полосу встречного движения и врезалась в ГАЗ-66, принадлежащий Вооруженным силам Украины. На момент аварии в салоне иномарки находились две женщины и ребенок. В грузовике двое военнослужащих в кабине и двое в будке,

– говорится в сообщении.

В результате удара две женщины погибли на месте, а пятилетнего ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали.

Кроме того, один солдат обратился в медучреждение с переломом ключицы, а других военных осмотрели врачи.

Сейчас правоохранители устанавливают причину выезда легковушки на полосу встречного движения. Продолжается следствие.



На Тернопольщине произошла смертельная авария