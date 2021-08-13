У посольстві Грузії обурені "турами до Абхазії" від української турфірми

У посольстві Грузії обурені турами до Абхазії, які начебто організовує українська компанія Kuluar. Відповідну інформацію нещодавно оприлюднив ютуб-блогер Валерій Маркус.

У дипломатичному відомстві нагадали, що наразі відносини України та Грузії перебувають "на високому рівні". Зокрема, нещодавно президентка Грузії Саломе Зурабішвілі та президент України Володимир Зеленський обмінялися візитами.

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Разом з тим, існують сили, які бажають втрутитись та нашкодити відносинам між двома країнами,

– наголосили у посольстві.

У своїй заяві дипломатичне відомство повідомило про вкрай негативне ставлення до організації турів на окуповану територію Грузії.

У посольстві зауважили, що дії туристичної компанії є неприйнятними. Особливо з огляду на стратегічне партнерство України та Грузії.

Реакція МЗС України

У МЗС України у коментарі 24 каналу підтвердили отримання ноти від посольства Грузії через організацію турів до тимчасово окупованої Абхазії.

Діяльність Kuluar у відомстві назвали абсолютно неприйнятною. Там нагадали, що Україна також потерпає від агресії та тимчасової окупації Росією своїх територій

У МЗС України наголосили: питання вже опрацьовують відповідні органи державної влади. Зокрема правоохоронні відомства.

Що розповів ютуб-блогер

Валерій Маркус на своєму ютуб-каналі MARKUS розповів, що Kuluar начебто пропонує тури в окуповану територію Грузії – Абхазію.

Окрім того, блогер оприлюднив телефонну розмову свого знайомого, який, вдаючи з себе російського бойовика, зателефонував до Kuluar. Граючи роль, чоловік намагався домовитися про відпочинок у Карпатах для себе та ще 18 "товаришів".

Працівниця Kuluar повідомила, що їхня компанія організує відпочинок для окупантів лише, якщо вони самостійно потраплять на територію України. Окрім того, вона запевнила: "якщо говоритимете російською і будете без форми, то нічого страшного".

Відповідь Kuluar