У посольстві США рекомендували своїм громадянам негайно покинути Україну

Американцям рекомендують покинути територію України через загрозу нового російського вторгнення. Мовляв, ситуація може погіршитися у будь-який момент.

Відповідне повідомлення з'явилося на сайті посольства США в Україні ввечері 26 січня. У відомсті закликали американців негайно розглянути можливість виїзду з країни.

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Ситуація досі непередбачувана, – посольство

Американцям рекомендують обрати "комерційні або інші приватні транспортні засоби". У посольстві також нагадали, що вони, зокрема, можуть скористатися комерційними рейсами з усіх міжнародних аеропортів України.

Ситуація з безпекою в Україні залишається непередбачуваною через зростання загрози військових дій Росії й може погіршитися без попередження,

– так дипломати пояснили свій заклик.

Посольство США залишається відкритим

На сайті зазначено, що посольство США в Україні наразі продовжує свою роботу. Там можуть оформляти американські паспорти й консульські звіти про народження за кордоном, а також надавати кредити громадянам США, які хочуть покинути державу, але не мають для цього достатньо грошей.

Якщо виникнуть труднощі при бронюванні квитків чи з'явиться необхідність іншої допомоги, дипломати порекомендували звертатися у посольство для отримання подальших інструкцій. Американців, які мають намір залишатися в Україні, попросили заповнити спеціальну онлайн-форму.

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