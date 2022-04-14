Посольство Франції в Україні повертається зі Львова до Києва

Франція планує повернути своє посольство в Україні зі Львова до Києва. Про це написав у твітері очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

Водночас у повідомленні міністра не вказана дата відновлення повноцінної роботи представництва у столиці України.

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Франція поверне посольство у Київ

Кулеба розповів, що сьогодні провів зустріч із французьким колегою Жаном-Ів Ле Дріаном.

Вдячний Франції за підтримку нафтового ембарго проти Росії на рівні ЄС. Україна впевнена, що цей крок потрібно зробити якомога швидше,

– зазначив Кулеба.

Водночас міністр проінформував про рішення французької влади повернути посольство Франції в Україні до Києва зі Львова, де воно перебувало з початку березня. Переміщення відбудеться найближчим часом і дозволить поглибити підтримку, яку Франція надає Україні.

Я дуже ціную рішення Франції повернути свого посла до Києва,

– зазначив Кулеба.

Нагадаємо, що напередодні із подібною заявою виступила Молдова. Посольство республіки відновить роботу у Києві з 15 квітня.