Посольство Франції в Україні повертається зі Львова до Києва
Джерело:твітер Дмитро Кулеба
Франція планує повернути своє посольство в Україні зі Львова до Києва. Про це написав у твітері очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.
Водночас у повідомленні міністра не вказана дата відновлення повноцінної роботи представництва у столиці України.
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Франція поверне посольство у Київ
Кулеба розповів, що сьогодні провів зустріч із французьким колегою Жаном-Ів Ле Дріаном.
Вдячний Франції за підтримку нафтового ембарго проти Росії на рівні ЄС. Україна впевнена, що цей крок потрібно зробити якомога швидше,
– зазначив Кулеба.
Водночас міністр проінформував про рішення французької влади повернути посольство Франції в Україні до Києва зі Львова, де воно перебувало з початку березня. Переміщення відбудеться найближчим часом і дозволить поглибити підтримку, яку Франція надає Україні.
Я дуже ціную рішення Франції повернути свого посла до Києва,
– зазначив Кулеба.
Нагадаємо, що напередодні із подібною заявою виступила Молдова. Посольство республіки відновить роботу у Києві з 15 квітня.