Посольство Італії відновлює роботу в Києві: вже відома точна дата
Джерело:твіттер Луїджі Ді Майо
Італія стала однією з країн, які вже повертають своїх дипломатів до Києва. Її посольство у столиці України запрацює вже 17 квітня.
Про це повідомив 15 квітня міністр закордонних справ країни Луїджі Ді Майо. Він акцентував, що Італія досі вірить у дипломатію та прагне до миру.
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Висловив подяку від імені уряду
Ді Майо розповів, що їхній посол вже прибув у столицю України. він відкрив дипломатичну установу та вона готується до приймання відвідувачів.
Це символ Італії, яка не втрачає часу, не перестає вірити в дипломатію і наполегливо прагне миру. Щиро дякуємо від імені уряду Італії,
– написав глава МЗС.
Публікація глави МЗС Італії / Скриншот
Раніше про повернення посольств у Київ заявили ряд інших держав. Серед них були:
- Бельгія,
- Франція
- Туреччина;
- Словаччина;
- та країни Балтії.
Також поновлює роботу й представництво Євросоюзу в столиці України.
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