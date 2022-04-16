Посольство Італії відновлює роботу в Києві: вже відома точна дата

Італія стала однією з країн, які вже повертають своїх дипломатів до Києва. Її посольство у столиці України запрацює вже 17 квітня.

Про це повідомив 15 квітня міністр закордонних справ країни Луїджі Ді Майо. Він акцентував, що Італія досі вірить у дипломатію та прагне до миру.

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Висловив подяку від імені уряду

Ді Майо розповів, що їхній посол вже прибув у столицю України. він відкрив дипломатичну установу та вона готується до приймання відвідувачів.

Це символ Італії, яка не втрачає часу, не перестає вірити в дипломатію і наполегливо прагне миру. Щиро дякуємо від імені уряду Італії,

– написав глава МЗС.



Публікація глави МЗС Італії / Скриншот

Раніше про повернення посольств у Київ заявили ряд інших держав. Серед них були:

Бельгія,

Франція

Туреччина;

Словаччина;

та країни Балтії.

Також поновлює роботу й представництво Євросоюзу в столиці України.

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