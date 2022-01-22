Посольство США в Києві просить дозволу в Держдепу для евакуації співробітників, – CNN
Джерело:твітер Метью Ченса
У ЗМІ шириться інформація про можливу евакуацію співробітників посольства США з України. За деякими даними, представники дипломатичної місії в Києві уже скерували відповідне прохання до Держдепу.
За даними джерел, посольство США просить дозволу евакуювати другорядних співробітників дипломатичної місії. Таку інформацію оприлюднив журналіст CNN Метью Ченс.
Зверніть увагу США знову розглядають евакуацію сімей дипломатів з України, – Bloomberg
Евакуацію можуть почати наступного тижня
Посольство США, як стверджує журналіст, планує евакуювати другорядний персонал у зв'язку з загрозою повномасштабного вторгнення Росії до України.
З таким проханням посольство Вашингтона у Києві звернулося уранці 22 січня. За словами Метью Ченса, Держдеп уже відповів.
Евакуацію другорядного персоналу посольства США у Києві ймовірно можуть почати уже наступного тижня.Зверніть увагу! Раніше американські ЗМІ повідомляли про те, що в США зараз розглядають питання евакуації сімей дипломатів з України. Однак цю інформацію в Держдепі відмовилися коментувати.
Можлива евакуація громадян США з України: головне
- CNN уже повідомляли про те, що в Держдепі США розглядають можливість евакуації своїх громадян з України. Першочергово Вашингтон планує забирати дипломатів.
- Однак у посольстві США в Києві назвали можливу евакуацію "звичайним плануванням".
- Причиною можливої евакуації є серйозна безпекова загроза – можливість загострення війни з Росією.
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Текст публікації Метью Ченса
Посольство США в Києві сьогодні звернулося до Держдепартаменту з проханням надати дозвіл на виїзд другорядних співробітників і сімей з посольства. США повідомили Україну, що "ймовірно, розпочнуть евакуацію вже наступного тижня" сімей дипломатів.