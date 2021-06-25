Посольство США в Москві вивісило прапор ЛГБТ

Посольство США у Москві вивісило прапор ЛГБТ до Дня веселкового прапора. Саме цей прапор є символом ЛГБТ-спільноти. У відомстві заявили, що "права людини універсальні".

Прапор ЛГБТ-спільноти вже не перший рік вивішує Посольство США в Росії. Саме веселковий прапор є символом ЛГБТ-спільноти.

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У Москві вивісили прапор ЛГБТ-спільноти

Права людини універсальні. Кожна людина заслуговує на те, щоб жити життям, вільним від ненависті, упереджень і переслідувань,

– розповіли у посольстві США.

Ба більше, посол США в Росії Джон Салліван заявив, що приєднався до заяви послів і тимчасовий повірений з інших дипмісій в Росії щодо важливості захисту прав людини всіх людей, включаючи ЛГБТ.

Коротка передісторія

У 2020 році у Росії також вивісили прапор ЛГБТ-спільноти. Тоді дії посольства критикували деякі російські політики. Тоді навіть МЗС Росії висунуло протест посольствам США, Великої Британії та Канаді через вивішення прапора.

До речі, у Росії з 2013 року діє "закон про заборону гей-пропаганди серед неповнолітніх". Він передбачає "відповідальність за перешкоджання здійсненню права на свободу совісті та віросповідань".

Проте Європейський суд з прав людини та Комітет з прав людини ООН визнали його дискримінаційним.

Веселковий прапор створив Ґілберт Бейкер спеціально для гей-прайду у Сан-Франциско у 1978 році. Прапор вперше продемонстрували 25 червня 1978 року на гей-прайді. Саме у цей день згодом почали відзначати День веселкового прапора.