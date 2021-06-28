Посольство США привітало українців з Днем прайду
Джерело:фейсбук посольства США
Посольство Сполучених Штатів Америки привітало українців з Днем прайду. Американські дипломати закликали підтримувати гідне ставлення до всіх людей та проявляти всебічну повагу до прав людини.
Вони наголосили, що права LGBTQI+ є правами людини. А боротьба за припинення насильства, дискримінації та криміналізації – це глобальний виклик.
Цікаво Посольство США в Москві вивісило прапор ЛГБТ
"Жодна група не повинна бути виключена зі сфери дії заходів захисту, незалежно від раси, етнічної приналежності, статі, статевої ідентичності, сексуальної орієнтації, статевих особливостей, статусу інвалідності, віку, релігії чи переконань", – мовиться у повідомленні.
Приєднуйтесь до нас у підтримці гідного ставлення до всіх людей та всебічної поваги до прав людини,
– закликали дипломати.
День прайду – що це за свято
Джерело: Вікіпедія
- Його відзначають у пам'ять про Стоунволлське повстання у Нью-Йорку 1969 року. Тоді тисячі геїв і лесбійок вчинили опір поліцейським репресіям, що стало одним із символів боротьби сексуальних меншин за громадянські права.
- Святкування починається щорічно 28 червня і триває продовж всього тижня. Активісти у ці дні організуовують чимало громадських, культурних і розважальних заходів.
- У 2021 році в Україні Марш рівності вирішили перенести на вересень.