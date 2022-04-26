Посольство США вподобало український варіант барбекю на уламку російської ракети

Винахідливість українців не знає меж. Так, наші земляки уламок російської ракети перетворили на мангал. І це сподобалося посольству США.

Українці – справжні господарники. Чого тільки варте використання уламку ворожої ракети замість мангала.

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Такий мангал хочуть і в американському посольстві

У мережі з'явився пост, в якому показали, як російська ракета стала основою мангалу для приготування.

Тільки в Україні: перетворюємо російські бомби на барбекю,

– йдеться у публікації.

На фото, опублікованому в мережі, можна побачити, як на уламку ворожої ракети стоїть казанок. Поруч лежить дошка з нарізаним салом, а збоку від неї – пляшка з пивом. Чудовий формат польового обіду.



Мангал з ворожої ракети сподобався усім / Фото з твітера Business Ukraine mag

Нею поділилися у твітері посольства США у Києві. Співробітники жартома запитали, де вони можуть для себе такий же мангал замовити.

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