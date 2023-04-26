У Молдові сталися неприємні інциденти з прапорами України: посольство обіцяє рішучу відповідь

У посольстві України в Молдові прокоментували нещодавні інциденти з українськими прапорами на двох заходах в Кишиневі.

Мова про випадок на концерті російського музиканта Noize MC та на чемпіонаті з танців. Посольство України у Молдові пообіцяло рішучу відповідь.

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Посольство України в Республіці Молдова уважно вивчає всі обставини згаданих інцидентів,

– йдеться в повідомленні.

Крім цього, у відомстві наголосили, що у разі, якщо буде підтверджено факти прояву неповаги/наруги до Державного прапора України, "реакція буде рішуча і однозначна".

Що відомо про інциденти