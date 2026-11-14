У Варшаві на двох пам'ятниках написали "Слава УПА": у посольстві України відреагували

У Варшаві невідомі червоною фарбою залишили напис "Слава УПА" на двох пам’ятниках. В українському посольстві вважають, що це може бути частиною гібридної війни Росії, спрямованої на погіршення відносин між Україною та Польщею.

Про це йдеться у заяві посольства України в Польщі.

Що відомо про інцидент з написами "Слава УПА" у Варшаві?

Перший напис виявили 14 листопада на пам'ятнику солдату 1-ї армії Війська Польського в районі Муранув. Другий з'явився на монументі Героям Варшавського гетто біля Музею історії польських євреїв POLIN.

У посольстві засудили осквернення пам'ятників і закликали польські правоохоронні органи встановити причетних до цього осіб та притягнути їх до відповідальності.

Дипломати вважають, що провокація має на меті посіяти ворожнечу між українцями та поляками, підірвати довіру між двома народами й послабити підтримку України.

За їхніми словами, такі дії є частиною гібридної війни, яку Росія веде в європейських країнах, зокрема в Польщі.

Також у посольстві закликали українців не погоджуватися на пропозиції заробити гроші за нанесення написів, пошкодження майна чи виконання інших незаконних завдань.

Поважаймо закони країни перебування, історичну пам'ять і гідність одне одного. Українсько-польська солідарність – наша спільна сила. Не дозволяймо ворогу її руйнувати", – наголосили дипломати.

Водночас польські ЗМІ повідомляють, що за останній тиждень у Варшаві, Гдині та Познані пошкодили ще 11 історичних пам'яток. Раніше аналогічні написи "Слава УПА" виявили на трьох монументах у Гдині.