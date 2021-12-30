Поспішали святкувати Різдво: деталі смертельної автотрощі з українцями в Словаччині

У Словаччині 25 грудня у моторошній ДТП загинули 42-річна жінка та її 20-річний син. Вони були українцями та повертались на рідне Закарпаття з Чехії.

До домівки загиблим залишалось лише 50 кілометрів. До лікарні потрапив і зять загиблої жінки.

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Загиблі – родом з Мукачівського району

Загибла Ольга Л. та її син Владислав проживали у селі Страбичове Мукачівського району. Вони саме повертались додому з Чехії – на святкування Різдва.

За кермом автівки була саме Ольга. За попередньою інформацією, жінка не впоралась з керуванням, машина влетіла в бетонну огорожу. Водійка та її син загинули на місці, 25-річного зятя з важкими травмами госпіталізували.

Загибла Ольга Л. / Фото з фейсбуку

Загинув і 20-річний син Ольги / Фото з фейсбуку

Що відомо про ділянку, де сталась ДТП Водії кажуть, що аварія сталась на небезпечній ділянці дороги. Там чимало поворотів. Аби убезпечити себе, місцеві значно скидають швидкість.

Ольга понад 10 років працювала в Чехії

Ольга понад 10 років працювала в Чехії, займалась доглядом людей похилого віку. Владислав до матері поїхав одразу після школи, де й продовжив навчатись. Подруги описують загиблу, як гарну людину та матір. На Різдво жінка планувала відвідати свою маму.

Що відомо про ДТП у Словаччині:

Трагедія трапилася в Собранецькому районі Словаччини.

Українці їхали на автомобілі Seat Leon.

ДТП трапилася, коли водійка повертала ліворуч за селом Тибава.

Жінка загинула на місці, як і 20-річний пасажир, що сидів на задньому сидінні.

Поліція розпочала розслідування смертельної аварії.