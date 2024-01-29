У Сеулі авто в'їхало у пост охорони посольства Росії
29 січня 2024, 08:28Читать новость на русском
У Сеулі сталась дорожньо – транспортна пригода. Транспортний засіб врізався у пост охорони посольства Росії.
Російські ЗМІ пишуть, що автомобіль в'їхав у пост охорони посольства Росії у Південній Кореї. Це сталося 28 січня, передає 24 Канал.
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Є постраждалий
Внаслідок аварії серйозно постраждав поліцейський, який чергував на посту.
За попередньою інформацією, водій був тверезий. Зараз поліція встановлює обставини події. Зокрема, те, чи сталося це випадково.
На записі видно, що пошкодження і авто, і посту суттєві.
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У Росії сталася масштабна ДТП
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