У Сеулі авто в'їхало у пост охорони посольства Росії

У Сеулі сталась дорожньо – транспортна пригода. Транспортний засіб врізався у пост охорони посольства Росії.

Російські ЗМІ пишуть, що автомобіль в'їхав у пост охорони посольства Росії у Південній Кореї. Це сталося 28 січня, передає 24 Канал.

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Є постраждалий

Внаслідок аварії серйозно постраждав поліцейський, який чергував на посту.

За попередньою інформацією, водій був тверезий. Зараз поліція встановлює обставини події. Зокрема, те, чи сталося це випадково.

На записі видно, що пошкодження і авто, і посту суттєві.

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