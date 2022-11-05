Настане день і вона сидітиме в Гаазі: українці обурені постом Сімоньян про "Оксан та Київ"

Пропагандистка Маргарита Сімоньян знову вразила цинізмом. Після 8 місяців повномасштабної війни вона виклала допис про "возз'єднання українців з росіянами". У мережі їй роз'яснили, що окупантів чекає воз'єднання хіба з Гаагою.

Українці в мережі наголосили, що пост Сімоньян не просто пронизаний ненавистю та імперіалізмом. Він показує всю суть росіян.

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Нагадаємо, пропагандистка видала цинічний абсурд, мовляв, "настане день, і росіяни знову приїдуть у світлий та ситий Київ. Їхні чоловіки звертатимуть шиї, задивляючись на чорнобрових Оксан, та співатимуть у шинку "Ніч яка місячна".

Настане день, коли Сімоньян сяде у в'язницю

У мережі відповіли, що настане день, коли воєнна злочинниця Маргарита Сімоньян буде видана Україні. Марина Рабінович написала, ще одного дня Сімоньян буде засуджена Міжнародним Кримінальним Судом разом з іншими окупантами.

Зауважили, що Сімоньян розмріялась про поїздки до Києва. Втім, якщо вона так сильно хоче, нехай приїжджає, але за однієї умови – одразу сяде й надовго.



Росіяни у "світлому Києві" / Фото Олексія Голобуцького

Підтримали також і відповідь секретаря РНБО Олексія Данілова, який написав, що "народноє єдінство" світить росіянам лише у вигляді чорних целофанових пакетів. Запропонували чорний, синій, фіолетовий або навіть модний з BMW.

Настане день, і ми знову прийдемо на дикі землі Мещерського краю, визволені від історичних непорозумінь на кшталт Кремля. Сімоньян тоді буде десь на каторзі разом з рештою співців історичної помилки Юрія Долгорукого,

– відповіли пропагандистці у твітері.

Відповідь від "Оксан"

Молодший сержант ЗСУ Ксенія Пономарьова відповіла Сімоньян від імені всіх "київських Оксан". Вона зауважила, що веселий, світлий і ситий Київ гостинно "зустріне" росіян – особливо після 24 лютого.

Приїжджайте всією веселою кампанією. Одразу і відспіваємо,

– написала військова.

Запропонували і нову назву для бестселера Кінга.



Нова назва для Кінга / Фото з фейсбуку Віктора Бенедя

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