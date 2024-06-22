Пріоритет у постачанні Patriot Україні викрив проблему, – Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що рішення США постачати Україні ракети до систем ППО Patriot поза чергою, висвітлило важливу проблему. Захід виробляє замало зброї.

На думку Дуди, союзники звикли жити у світі без загроз. Проте війна в Україні змінила цю ситуацію.

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Проблеми Заходу

Анджей Дуда вказав, що для Польщі є проблемою те, що постачання озброєнь затримується. Польська армія наразі модернізується, посилює свою безпеку. Однак президент нагадав, що серед іншого в Польщі є американські пускові установки і британські системи.

Однак Дуда переконаний, що Захід наразі перебуває у ситуації, коли нинішніх темпів виробництва недостатньо. Про цю проблему говорять у НАТО, а також "у більш широкому і більш вузькому форматі".

За минулі роки вільний світ звик жити без загроз, а військове виробництво в багатьох випадках було обмежене. Виходить, що коли є серйозний попит, наприклад на боєприпаси, склади порожні. Нам потрібно повернутися до нормального виробництва, оновити ланцюжки поставок і, на жаль, побачити, що світ змінився,

– вказав Дуда.

Нагадаємо, що 21 червня Нідерланди повідомили, що вони та ще одна країна передадуть Україні Patriot для захисту від російських загарбників. Їм вдалося зібрати частини, які потім можуть сформувати цілісну систему. Водночас невідомо, яка країна співпрацювала з Нідерландами.